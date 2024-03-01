В Киеве в конце зимы начало цвести растение, которое обычно можно увидеть в мае. Фото

В Днепровском районе Киева из-за теплой погоды в конце зимы начали расцветать маргаритки. Обычно они появляются в начале мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КП по УЗН Днепровского района столицы. Увидеть цветы можно на нескольких локациях.

"В Днепровском районе настоящее весеннее настроение – здесь цветут маргаритки. На транспортной развязке возле метро "Левобережная" начали свое цветение многолетние цветы маргаритки. Лишь несколько цветочков расцвели, а настроение уже отличное", – подчеркнули коммунальщики.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, как цветут маргаритки также можно увидеть на бульваре Ивана Миколайчука, а на Трухановом острове их заметили в последний день зимы – 29 февраля.

Маргаритки – род растений из семейства сложноцветных. Зацветают в начале мая, поскольку листья и бутоны, заложенные с осени, хорошо сохраняются под снегом. Обильнее всего они цветут весной и в первой половине лета, но если стоит влажная прохладная погода, бутоны раскрываются до холодов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице появится сквер имени выдающегося международного деятеля, уроженки Киева Голды Меир. Его обустроят с помощью украинских и международных благотворительных фондов.

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