В Киеве появится сквер имени Голды Меир: Кличко рассказал подробности

В столице появится сквер имени выдающегося международного деятеля, уроженки Киева Голды Меир. Его обустроят с помощью украинских и международных благотворительных фондов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Сквер будет находиться на улице Боричев Ток.

"В Киеве появится сквер имени Голды Меир. Планируем его открыть летом этого года. В знак чествования памяти и достижений Голды Меир – выдающегося международного деятеля, родившегося в Киеве, одного из основателей государства Израиль", – говорится в сообщении.

Мэр Киева напомнил, что к 2023 году мир отмечал 125-летие Голды Меир. Со своей стороны Киевсовет присвоил в конце прошлого года ее имя одному из скверов столицы – его создали на Подоле, на улице Боричев Ток.

Там был участок, когда-то выделенный посольству страны-агрессора РФ. В 2014 году Киевсовет вернул эту землю в коммунальную собственность. А в прошлом году предоставила участку статус сквера. Город обустроит сквер с помощью украинских и международных благотворительных фондов.

"И вчера в украинский прокат вышел фильм о лидерской роли Голды Меир во время войны Судного дня, когда стоял вопрос о существовании государства Израиль. В мировой прокат фильм "Голда Меир" вышел в прошлом году, к 125-летию выдающегося международного деятеля. Просмотрев этот фильм, нашел немало параллелей с сегодняшними событиями, когда украинское государство тоже борется за свое существование", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевсовет на своем заседании принял решение о переименовании одной из улиц в Дарницком районе в улицу ветерана войны против российской агрессии, соучредителя ОО "Res_Publika. Братья по Оружию", поэта и общественного деятеля Глеба Бабича.

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