В Киеве утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов: где и как можно устанавливать

В столице утвердили рекомендации по безопасному использованию электрогенераторов, применяемых при отключении света. В частности, это касается мест размещения соответствующей техники.

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Об этом сообщил директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов, передает пресс-служба КГГА. Соответствующее решение было принято Киевсоветом во время заседания 21 ноября.

"Мы уже третий год живем в сложных условиях отключений света из-за вражеских обстрелов нашей критической инфраструктуры. Поэтому использование генераторов часто единственный способ обеспечить электроэнергией как бизнес, так и граждан. Впрочем, важно пользоваться генераторами ответственно, с соблюдением правил безопасности и уважением к людям вокруг", – рассказал Будилов.

Документ с рекомендациями учитывает безопасное использование генераторов. В частности, их размещение исключительно на открытом воздухе и на территории с ровной площадкой, а также с соблюдением расстояния от деревьев – 2,5 м, от кустарников – 1,5 м.

Кроме того, согласно рекомендациям, их нельзя устанавливать внутри жилых, общественных, складских и производственных зданий, в том числе на крышах, балконах, пристройках, на путях к эвакуационным выходам.

Также во время владельцев техники необходимо обеспечить защиту, что предотвращает поражение электрическим током людей и животных, а пользователи должны проходить обучение и инструктаж по эксплуатации генератора.

Как сообщал OBOZ.UA, отмена графиков отключений зависит от солнечной погоды, низкого потребления электроэнергии и стабильности энергосистемы в условиях безопасности.

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