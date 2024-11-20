Украинцам рассказали, когда перестанут отключать свет: как формируют графики

Отмена графиков отключения зависит от солнечной погоды, низкого потребления электроэнергии и стабильности энергосистемы в условиях безопасности. Энергетики работают круглосуточно, и количество очередей отключений уменьшено, что дает надежду на дальнейшее улучшение ситуации.

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Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире одного из телеканалов. По его словам, ключевыми факторами, определяющими возможность отмены графиков, являются погодные условия, уровень потребления электроэнергии и ситуация с безопасностью.

Что влияет на отмену графиков

Одним из важных факторов, которые могут ускорить возврат к нормальному режиму снабжения электроэнергией, есть погодные условия. В случае солнечной погоды дополнительная генерация от солнечных электростанций может обеспечить до 1 гигаватта мощности в сети. Это позволит экономить ресурсы на пиковых вечерних часах.

Температура воздуха также играет решающую роль. Относительно тёплая погода уменьшает нагрузку на систему, ведь снижается потребление электроэнергии на отопление помещений. При благоприятных температурных условиях энергетики смогут сбалансировать спрос и предложение, что приведет к постепенному уменьшению отключений.

Не менее важен аспект безопасности. Регулярные атаки дронов-камикадзе и ракет повреждают объекты энергетической инфраструктуры, создавая дефицит генерации и нарушая систему доставки электроэнергии. При отсутствии новых обстрелов у специалистов будет больше времени для восстановления сетей и стабилизации энергоснабжения.

Как формируются графики

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко пояснил, что графики отключений формируются в соответствии с конкретными обстоятельствами после повреждений энергосистемы. Главными причинами применения графиков могут быть:

дефицит генерации, когда доступной электроэнергии недостаточно для обеспечения всех потребностей потребителей;

повреждение сетевых объектов, из-за чего становится невозможной транспортировка энергии в отдельные регионы.

Ситуация после последних обстрелов постепенно стабилизируется. По словам Коваленко, вместо двух действовавших ранее очередей отключений пока остается только одна. Энергетики работают в режиме 24/7, чтобы восстановить поврежденное оборудование и обеспечить стабильную работу системы.

Можно ли отменить отключение в ближайшее время

Сергей Нагорняк выразил надежду, что уже к концу текущей недели энергетикам удастся полностью восстановить стабильные поставки электроэнергии. По его мнению, это станет возможным при благоприятных погодных условиях, низком уровне потребления энергии и отсутствии новых атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время Нагорняк подчеркнул, что, несмотря на все усилия, риски остаются. Ежедневные атаки дронов и ракет могут в любой момент изменить ситуацию. Поэтому важно не только поддерживать энергетиков в их работе, но рационально использовать доступную электроэнергию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за массовых отключений электроэнергии увеличится количество скачков напряжения. Это приводит к порче техники. Закон обязывает облэнерго поставлять электроэнергию, характеристики которой отвечают стандартам. Однако на время плановых отключений дефицита тока и атак на энергетику такие нормы не действуют.

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