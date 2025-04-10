В Киеве столкнулись два грузовика: пострадавшего из кабины доставали спасатели. Фото и видео

В Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате столкновения одного из водителей зажало в кабине. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в прессслужбах столичной патрульной полиции и ГСЧС Киева. Обстоятельства аварии установят следователи.

По словам спасателей, в четверг, 10 апреля, в 7:57 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Дарницком районе на Бориспольском шоссе.

"В результате столкновения двух грузовых автомобилей, один водитель был заблокирован между сиденьем и приборной панелью. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, опрокинулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области автомобиль Volkswagen на скорости протаранил находившиеся на обочине дороги бетонные блоки. В результате ДТП пострадали два человека.

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