В Киеве стартует новый сезон на Детской железной дороге: график работы

В Киеве в субботу, 26 апреля, открывается новый сезон на Детской железной дороге. Первый поезд должен отправиться со станции в Сырецком парке в 10:30.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Уже разработан график работы.

С 26 апреля по 2 ноября 2025 года продлится производственная практика воспитанников Киевской детской железной дороги. В этот период также будут курсировать прогулочные поезда по Сырецкому парку.

"Под наблюдением преподавателей-инструкторов воспитанники ДЖД будут руководить локомотивами, будут работать проводниками, дежурными по станции, обозревателями-ремонтниками путей и подвижного состава. В общей сложности на Киевской детской железной дороге обучается более 1 тыс. детей школьного возраста После овладения теоретическими знаниями они будут оттачивать свое мастерство в реальном производственном процессе", – подчеркнули в пресс-службе.

В "Укрзализныце" добавили, что из-за объявления 25 апреля Днем траура по погибшим в результате российской атаки на столицу, движение поездов начнется 26 апреля по графику. Первый поезд сезона отправится в 10:30. Торжества по случаю открытия сезона – награждение юных железнодорожников за особые достижения, интерактивные конкурсы и праздничная программа – перенесли на 2 мая.

График движения поездов в течение сезона будет следующим:

май, сентябрь и октябрь – детская железная дорога открыта для посетителей по субботам, воскресеньям и в праздничные дни;

июнь, июль, август – с четверга по воскресенье, а также в праздничные дни. Поезда будут курсировать с 10:30 до 18:50.

Со своей стороны пассажиры-посетители могут выбрать класс вагона:

путешествие в общем вагоне – 80 грн (детский), 110 грн (взрослый);

путешествие в ретро-вагоне – 90 грн (детский), 130 грн (взрослый);

поездка в вагоне класса "Люкс" – 100 грн (детский), 150 грн (взрослый).

Отдельно можно приобщиться к познанию истории железных дорог и поближе ознакомиться с образцами узкоколейной железнодорожной техники:

музейный билет – 50 грн;

обзор выставки узкоколейного подвижного состава – 50 грн.

Летнее движение поездов Киевская детская железная дорога традиционно начинает первую.

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