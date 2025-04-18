В Киеве расцвели первые тюльпаны: где посмотреть. Фото

В Киеве начался период цветения тюльпанов. Увидеть красоту весны можно в разных районах города, в частности, на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты окружающей среды и изменения климата КГГА. Насладиться цветами можно будет около двух-трех недель.

Так, в столице начали цвести тюльпаны. В частности, те, которые город безвозмездно получил при поддержке Почетного консула Украины в городе Амстердам Эмиля де Севрена Жакета.

"Уже 5-й год подряд при поддержке Почётного консула Украины в городе Амстердам Киев получает в подарок невероятные нидерландские тюльпаны. Особенно сейчас, в условиях войны, поддержка со стороны иностранных партнеров, в частности в сфере озеленения, для нас чрезвычайно ценна. Эти цветы не просто украшают столицу весной – они стали символом нашей дружбы между странами. Мы благодарны Нидерландам за поддержку и надеемся на продолжение этой замечательной традиции", – отметили в КГГА.

По информации КО "Київзеленбуд", тюльпаны в этом году высадили в центре города, в частности на Майдане Незалежности, в парке им. Т. Г. Шевченко, рядом с Министерством иностранных дел Украины и других зеленых зонах города. Добавим, продолжительность цветения зависит от температуры воздуха – у большинства растений она составляет 12-14 дней.

Чтобы узнать полный список локаций, где можно увидеть красоту, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева расцвели первые сакуры. Увидеть невероятную красоту, превратившую город в японскую сказку, можно в столичном парке "Киото".

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