В Киеве спасатель установил рекорд Украины: пробежал 50 км в боевом снаряжении пожарного. Фото

В Киеве работник ГСЧС Владимир Сковородка установил новый рекорд Украины и пробежал 50 километров в боевом снаряжении пожарного. Мероприятие посвятили памяти погибших спасателей и гражданских людей, ставших жертвами российских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. После рекорда спасатель пробежал еще 12,7 км.

"Сегодня День спасителя (17 сентября), поэтому этот забег я посвящаю памяти погибших коллег-спасателей, а также хочется привлечь внимание общества и напомнить, что именно работники ГСЧС приходят украинцам на помощь первыми именно тогда, когда она им жизненно необходима", – заметил Сковородка.

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Маршрут пробега был построен таким образом, чтобы привлечь внимание людей к местам попадания оккупантов по столице Украины. Спасатель в боевом снаряжении пожарного пробежал 50 километров и тем самым установил новый рекорд Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские педагоги из Хмельницкой области в День Независимости Украины 24 августа поднялись на самую высокую точку Украины – гору Говерлу в Карпатах и установили там рекорд. Они подняли в небо рекордно большой флаг Украины.

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