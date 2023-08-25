Установили рекорд: на День Независимости педагоги из Хмельнитчины подняли на Говерлу самый большой флаг Украины. Фото и видео

Украинские педагоги из Хмельницкой области в День Независимости Украины 24 августа поднялись на самую высокую точку Украины – гору Говерлу в Карпатах и установили там рекорд. Они подняли в небо рекордно большой флаг Украины.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказали участники этой акции. По словам одного из педагогов, эксперт установил национальный рекорд Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гигантским кайтом в небо был поднят Государственный флаг Украины размером 24,69 м на 18,36 м и площадью 453 м².

Такой грандиозный рекорд организовал на Говерле Хмельницкий областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи совместно с Новоушицким домом детского творчества и общественной организацией "Ассоциация педагогов Хмельнитчины".

"Этот день запомнят все, кто присутствовал на вершине, потому что флаг развивался не просто на вершине, а над всей Украиной! Слава Украине!" – сказала OBOZREVATEL участница акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-й годовщиной провозглашения независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение он посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

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