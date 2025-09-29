В Киеве снова зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом, но выросло количество госпитализированных. Подробности

В Киеве на прошлой неделе коронавирус обнаружили у 567 человек. Согласно информации медиков, в городе вторую неделю подряд зафиксировали уменьшение количества новых больных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Что известно

"Информация о заболеваемости COVID-19 (38-39 неделя 2025 года). За 39-ю неделю 2025 года заболеваемость COVID-19 снизилась в 1,9 раза по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение 39 недели заболело 567 человек (1080 человек за 38-ю неделю): среди взрослых – 458 человек (против 792 неделей ранее), а среди детей: 109 человек (против 288).

Наибольшую долю среди заболевших составляет возрастная группа 30-64 года:

47,6% (39-я неделя);

48,8% (38-я неделя).

В то же время специалисты Киевского МЦКП зафиксировали рост госпитализаций – 192 человека, из них 140 детей (для сравнения: 89 человек (35 детей) за 38-ю неделю). Отмечается, что в отделениях интенсивной терапии находилось 8 взрослых пациентов в возрасте 65+ лет. Общая заболеваемость в межэпидемический период 2025 года на 4,4% ниже, чем в 2024-м.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые выявленная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

