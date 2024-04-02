В Киеве снова зафиксировали ухудшение качества воздуха: где ситуация самая плохая

В Киеве второй день подряд наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации пыли. Вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Жителям столицы рекомендуется ограничить пребывание на улице.

"В Киеве продолжает наблюдаться временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья. До нормализации ситуации рекомендовано воздержаться от прогулок и проветривания помещений", – говорится в сообщении.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в КГГА дополнительно рекомендовали:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимум.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке на специальной карте и в приложении Киев Цифровой.

Следует добавить, что согласно официальной карте КГГА, по состоянию на 10:00 2 апреля самая плохая ситуация наблюдается на левом берегу Киева.

Напомним, до Киева 1 апреля дошла пыль, которая поднялась в результате бури в Сахары, ранее зафиксировавшейся в западных регионах Украины. В результате качество воздуха в столице ухудшится.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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