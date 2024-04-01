Идет пыль из-за бури в Сахаре: в Киеве предупредили о возможном ухудшении качества воздуха

В Киев идет пыль, которая поднялась в результате бури в Сахары, что ранее зафиксировали в западных регионах Украины. Вследствие этого качество воздуха в столице может ухудшиться.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы рекомендуется ограничить пребывание на улице.

"Качество воздуха может ухудшиться. Такое метеорологическое явление (пыль. – Ред.) вредно для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что при ухудшении ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке на специальной карте и в приложении Киев Цифровой.

В Укргидрометцентре подчеркнули, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря.

"Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а продолжаться это должно 3 часа и больше. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит, и бури в этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", – добавили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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