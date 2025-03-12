В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту, но есть нюанс: что нужно знать водителям

Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Соответствующее решение было принято после консультаций с военными.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Также частично снимут ограничения на Дарницком мосту во время тревог.

"После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта".

Мэр Киева добавил, что также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги Подольским мостовым переходом и Дарницким железнодорожным мостом. После объявления об опасности на этих путепроводах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег.

Следовательно, без ограничений транспорт будет двигаться:

Северным мостом;

Мостом Метро;

Мостом им. Есть. О. Патона;

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);

Южным мостом – с левого на правый берег.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неизвестные вандалы повредили одно из стеклянных покрытий пешеходно-велосипедному мосту, ведущему к Владимирской горке. Восстановительные работы начнутся как только позволят погодные условия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!