В Киеве вандалы повредили стеклянное покрытие моста Кличко: когда отремонтируют. Фото

В Киеве неизвестные вандалы повредили одно из стеклянных покрытий пешеходно-велосипедному мосту, ведущему к Владимирской горке. Восстановительные работы начнутся как только позволят погодные условия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Делом уже занялись правоохранители.

"На пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой свободы украинского народа одно из стеклянных покрытий получило умышленное повреждение вандалами. Этот факт зафиксирован камерами видеонаблюдения. Повреждение было обнаружено еще 6 декабря 2024 года, после чего было написано заявление в полицию и оформлен соответствующий акт повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" уже заказало стекло и ожидает благоприятных погодных условий для проведения замены. Стеклянные конструкции моста изготовлены из многослойного триплекса, что обеспечивает их безопасность даже при повреждении. В то же время, процесс замены стекла требует стабильной плюсовой температуры.

Это связано с физическими свойствами материалов:

температурное расширение и сжатие. При низких температурах стекло и монтажные материалы изменяют свои геометрические параметры, что может привести к некорректному монтажу и дальнейшим деформациям;

при температуре ниже +5°C снижается эффективность клеевых и герметизирующих материалов, что может оказать негативное влияние на прочность и герметичность конструкции.

"Замена стекла требует среднесуточной температуры не ниже +10°C в течение продолжительного периода. До этого времени поврежденный участок будет огражден и будет находиться под наблюдением специалистов", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по обновлению двух путепроводов в Оболонском районе Киева. Мосты ввели в эксплуатацию более 40 лет назад и с этого времени капитально не ремонтировали.

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