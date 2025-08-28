В Киеве разоблачили мошенника, который собирал деньги от имени Роберта 'Мадьяра' Бровди. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Видео дня

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины.

Что известно

"20-летний киевлянин создал в социальной сети TikTok фейковую страницу от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ. Используя реальные видео с военным, злоумышленник выдавал себя за офицера и призывал граждан делать взносы на нужды армии", - рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что на самом деле мошенник тратил полученные средства на собственные нужды. Известно как минимум о двух пострадавших – один перечислил на карточку фигуранта 5 тысяч гривен, другой – 23,5 тысячи гривен.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Во время обысков правоохранители изъяли у него компьютер и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Что предшествовало

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале сообщил о мошенниках, которые действуют от его имени. Военный подчеркнул, что никаких сборов не проводит с марта 2025 года, "о чем многократно отмечалось".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, хитростью и угрозами выманил у вдовы военного около 500 тысяч гривен. Деньги злоумышленник тратил на развлечения и азартные игры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!