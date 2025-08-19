Угрозами и хитростью выманил у вдовы защитника Украины около 500 тыс. грн: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, хитростью и угрозами выманил у вдовы военного около 500 тыс. грн. Деньги злоумышленник тратил на развлечения и азартные игры.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения с конфискацией имущества.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась жительница Святошинского района Киева с сообщением о том, что ее обманули. Следователи установили, что к совершению преступления причастен знакомый заявительницы.

Узнав о том, что женщина получает государственные выплаты в связи с гибелью мужа-военнослужащего, злоумышленник в течение полугода просил у нее средства в долг якобы на закрытие кредита и другие нужды, которые на самом деле тратил на развлечения и азартные игры.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что через несколько месяцев после знакомства, когда они уже находились в романтических отношениях, он рассказал, что вроде бы будет мобилизован и может погибнуть, как ее бывший муж. Чтобы "откупиться", нужны деньги. Играя на чувствах женщины, не желавшей потерять любимого, мужчина получил от нее 220 тыс. гривен.

"Впоследствии, не дождавшись возврата денег, заявительница отказала товарищу в новой просьбе, на что тот отреагировал агрессивно. Мужчина пришел по месту жительства потерпевшей и, угрожая ей ножом, заставил перечислить 130 тысяч гривен на карточку. В общем 37-летний киевлянин, неоднократно судимый за кражи, выманил у женщины около полумиллиона гривен", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

По фактам мошенничества и вымогательства, совершенного умышленно, из корыстных побуждений, в условиях военного положения, соединенного с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, начаты досудебные расследования.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

