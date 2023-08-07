В Киеве разоблачили мошеннический call-центр: в помещении обустроены места для около сотни "работников". Фото

В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили мошеннический call-центр. В офисном помещении правоохранители обнаружили 10 работников и около сотни обустроенных рабочих мест.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организаторам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили мошеннический call-центр, который находился в офисном помещении на улице Глубочицкой. В помещении было обнаружено около сотни рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой.

"Мы провели обыск в офисном помещении, где во время следственных действий изъяты системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты. Также в помещении находилось 10 работников центра, личности которых уже установлены", – добавили в полиции.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство. Ранее полицейские задокументировали незаконную деятельность еще двух call-центров, работавших на территории Подольского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стремительно выросло количество банковских мошенничеств. В одном из самых популярных банков всего за один месяц сумма убытка выросла почти на 27%. Т. н. офисы за день звонят по телефону тысячам украинцев и выманивают миллионы. О том, как работают схемы обмана и что делать, чтобы не стать жертвой, читайте в нашем материале.

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