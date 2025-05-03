В Киеве пьяный водитель Tesla пытался откупиться от патрульных. Подробности и фото

В Киеве патрульные остановили водителя Tesla, который незадолго до комендантского часа пьяным ездил по Печерску и нарушал ПДД. Пытаясь избежать административной ответственности, мужчина начал предлагать правоохранителям взятку, увеличивая сумму "откупных".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю выписали два штрафа, а также ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, во время патрулирования на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова, без пяти минут до комендантского часа, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Tesla, проехавший на красный свет светофора.

Остановив транспортное средство, полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. 39-летний водитель, пройти признание с помощью алкотестера "Драгер" или в ближайшем медицинском заведении.

"Осознавая, что его действия являются административным нарушением, мужчина пытался избежать ответственности, неоднократно предлагая сотрудникам полиции сначала 10 тысяч гривен, а затем 15 тысяч гривен. Сотрудники полиции предупредили киевлянина о незаконности его действий, однако последний настаивал на "решении вопроса", – добавили в пресс-службе.

На место вызвали следователей, зафиксировавших факт предложения взятки – водителю сообщили о подозрении по этому факту. Кроме того, на него составили админпротоколы за вождение в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 340 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева водитель легковушки устроил аварию с участием шести автомобилей. Как оказалось, вероятный виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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