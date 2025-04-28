В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием шести авто. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева водитель легковушки устроил аварию с участием шести автомобилей. Как оказалось, вероятный виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю ПДД выписали сразу два штрафа, но окончательное решение примет суд.

По словам патрульных, в воскресенье, 27 апреля, они получили сообщение о масштабной аварии в Голосеевском районе Киева.

"Патрульные быстро прибыли на место и выяснили обстоятельства происшествия. К счастью, водители и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai проехал прямо с полосы, позволяющей поворот только налево. Он допустил столкновение с транспортным средством "Рута", которое в дальнейшем совершило неуправляемое движение и повредило еще четыре автомобиля", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с вероятным виновником ДТП патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста "Драгер". Результат – 1,42 промилле.

Нарушителя отстранили от вождения и составили на него административные материалы за вождение в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за нарушение ПДД, что повлекло аварию (850 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области патрульные устроили погоню за легковушкой, за рулем которой находился подросток. В какой-то момент парень не справился с управлением и протаранил забор.

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