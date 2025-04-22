Под Киевом подросток, убегая от патрульных на авто, протаранил забор. Подробности и видео

В Борисполе Киевской области патрульные устроили погоню за легковушкой, за рулем которой находился подросток. В какой-то момент парень не справился с управлением и протаранил забор.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя. На несовершеннолетнего нарушителя составили сразу три административных материала.

По словам правоохранителей, на днях, около 21:00, они заметили легковушку Toyota. Водитель, увидев полицейское авто, сразу начал набирать скорость и пытался скрыться из виду инспекторов.

"Патрульные начали преследование. Впоследствии вождь не справился с управлением и допустил наезд на забор. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Мы установили, что за рулем находился 17-летний парень, не имеющий права управления", – констатировали в пресс-службе.

Патрульные сообщили о происшествии родителей несовершеннолетнего, а нарушителя составили административные материалы по факту нарушения ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление авто лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством (штраф 3400 гривен) и за невыполнение водителем требований полицейского.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные привлекли к административной ответственности водителя Lamborghini. Владелец элитного авто ездил по полосе общественного транспорта.

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