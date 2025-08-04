В Киеве произошла авария с участием маршрутки и авто полиции: есть пострадавшая. Подробности и фото

В Киеве в понедельник, 4 августа, на проспекте Валерия Лобановского произошло ДТП с участием машины полиции и маршрутного автобуса. В результате аварии травмы получила пассажирка последнего авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

"Сегодня (4 августа. – Ред.), около 11:00, на проспекте Валерия Лобановского водитель маршрутного транспортного средства Ataman, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение со служебным автомобилем Renault Duster", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции добавили, что в результате столкновения травмировалась пассажирка маршрутного автобуса. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух малолетних девушек. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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