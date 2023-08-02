В Оболонском районе Киева в среду, 2 августа, произошла авария с участием легкового авто и эвакуатора, перевозившего каток. В результате столкновения возникла пробка в сторону станции метро "Почайна".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Из-за ДТП на проспекте Степана Бандеры (напротив ТРЦ "Блокбастер") между эвакуатором и водителем Volkswagen наблюдается пробка в сторону Почайной", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии. Судя по всему легковушка не уступила дорогу эвакуатору, который перевозил каток. Информация о пострадавших пока не поступала.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Бориспольском районе Киевщины произошла авария, в результате которой пострадали девять человек. По предварительной информации, водитель легковушки Daewoo пропустил пассажирский автобус, из-за чего оба транспортных средства столкнулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, первый участник столкновения внезапно затормозил посреди дороги перед машиной патрульной полиции, остановившей водителя из-за якобы нарушений ПДД.

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