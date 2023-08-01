В Киеве произошло необычное ДТП с участием трех легковушек. Видео

В Шевченковском районе Киева произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, первый участник столкновения внезапно затормозил посреди дороги перед машиной патрульной полиции, которая, в свою очередь, остановила водителя из-за якобы нарушения ПДД.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на бульваре Тараса Шевченко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тройное ДТП в центре столицы. Предварительно, без погибших", – говорится в сообщении.

По словам автора видео, патрульные полицейские остановили автомобиль Škoda, который, в свою очередь, стал посреди дороги. Со своей стороны инспекторы припарковались сразу за ним. После этого, с непонятных сзади них столкнулись Mercedes, который протаранила Mazda, а ее в свою очередь – Lexus. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Напомним, в Киевской области неподалеку от села Красное легковушка на скорости въехала в дерево. Чтобы деблокировать водителя из истерзанной легковушки, спасатели задействовали гидравлический инструмент.

В Бориспольском районе Киевщины произошла авария, в результате которой пострадали девять человек. По предварительной информации, водитель легковушки Daewoo пропустил пассажирский автобус, из-за чего оба транспортных средства столкнулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

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