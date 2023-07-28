В Киеве за полгода количество ДТП с пострадавшими выросло почти на 70%: озвучены цифры

В Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. За полгода в стране зафиксировали 10 226 ДТП с погибшими и травмированными.

Так, с января по июнь включительно в Киеве произошло 878 ДТП, в результате которых погибло 56 человек, а травмы получило 993. По сравнению с 2022 этот показатель увеличился на 69,5%. За первые 6 месяцев прошлого года зафиксировали 518 происшествий, в которых погибли 33 человека, а были травмированы – 557.

В Киевской области с января по июнь включительно произошло 768 ДТП (446 аварий в 2022 году за аналогичный период), в результате которых погибли 83 человека, а телесные повреждения получили 963 (575 граждан были травмированы за аналогичный период в 2022 году).

Напомним, в Киевской области неподалеку от села Красное легковушка на скорости въехала в дерево. Чтобы деблокировать водителя из истерзанной легковушки, спасатели задействовали гидравлический инструмент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бориспольском районе Киева произошла авария, в результате которой пострадали девять человек. По предварительной информации, водитель легковушки Daewoo пропустил пассажирский автобус, из-за чего оба транспортных средства столкнулись.

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