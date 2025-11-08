В Киеве произошел транспортный коллапс в результате атаки РФ, в метро пропал свет. Подробности и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 8 ноября нанесла комбинированный удар по территории Украины с помощью ракет и дронов. В результате в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии, из-за чего в городе возник транспортный коллапс.

Соответствующие видео опубликованы в социальных сетях. Специалисты делают все необходимое, чтобы вернуть свет.

Обстрел, отключение света и остановка транспорта

В ночь на субботу, 8 ноября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар, в частности по Киеву и Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие. Из-за ситуации в энергосистеме, возникшей в результате российской атаки, по команде "Укрэнерго" в столице и области были применены экстренные отключения.

Из-за обстрелов в столице были зафиксированы серьезные задержки движения общественного транспорта. Так, согласно информации "Киевпастранса", проблемы возникли на линиях троллейбусов № № 39, 42, 41, 43, 4, 5, 7, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 11, 45, 12, 1 по причине отсутствия напряжения в электросети.

Кроме того, как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, из-за временных "просадок" напряжения временно были проблемы со светом на нескольких станциях метро, в том числе "Политехнический институт".

Также в соцсетях сообщали, что скоростная линия трамвая осталась без электроэнергии, из-за чего стали трамваи, а пассажиры были вынуждены идти пешком по путям.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 7 ноября, РФ устроила комбинированную атаку на Украину. Мониторинговые каналы сообщили о пусках врагом крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Одновременно с этим россияне атаковали Украину ударными БПЛА и "Кинжалами", а затем добавились и баллистические ракеты.

