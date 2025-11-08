Есть пострадавшие, возникли пожары на объектах инфраструктуры: последствия очередной атаки РФ на Киевщину. Подробности и фото

В ночь на субботу, 8 ноября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Комбинированная атака

"Всю ночь враг массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что, к сожалению, в результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома и автомобили. Все оперативные службы на местах, продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Впоследствии в ГСЧС Украины уточнили, что под прицелом ночной атаки россиян были Вышгородский, Обуховский, Бучанский и Бориспольский районы. На Вышгородщине из-за падения обломков вражеского БпЛА пострадали 4 человека.

На Обуховщине и Бучанщине пожарные ликвидировали пожары на объектах инфраструктуры, вызванные ракетной атакой.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 7 ноября, РФ устроила комбинированную атаку на Украину. Мониторинговые каналы сообщили о пусках врагом крылатых ракет "Калибр", которые были произведены из акватории Черного моря. Одновременно с этим россияне атаковали Украину ударными БПЛА и "Кинжалами", а затем добавились и баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября российская террористическая армия массированно атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, Киев – в результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

