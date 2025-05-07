В Киеве произошел пожар на станции метро 'Арсенальная'. Подробности и видео

В Киеве на станции метрополитена "Арсенальная" в среду, 7 мая, произошел пожар. Специалисты оперативно устранили угрозу, которая возникла из-за задымления с кратковременным возгоранием закарнизной лампы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К счастью, никто не пострадал.

"На станции метро "Арсенальная" локализовали задымление с кратковременным возгоранием из-за дефекта в закарнизной лампе. Специалисты метрополитена сразу прибыли на место и устранили угрозу. Окончательные причины выясняются", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что станция "Арсенальная" работает в обычном режиме, безопасность пассажиров полностью обеспечена.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади 100 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева во вторник, 6 мая, произошел пожар на Караваевых дачах. Дым от возгорания на известном городском радиорынке был виден в нескольких районах города.

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