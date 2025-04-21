Дым был виден издалека: в Киеве произошел пожар в одном из бизнес-центров. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади в 100 квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 21 апреля в 12:56 к ним поступило сообщение о пожаре, возникшем в Шевченковском районе Киева на улице Шолуденко.

"На крыше 5-этажного бизнес-центра произошло возгорание покрытия летней террасы с распространением на рядом расположенные помещения. Пожар на площади 100 кв. м ликвидировали в 13.34. Пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в поезде №115 "Сумы – Киев" в пятницу, 18 апреля, произошел пожар. В результате чрезвычайного происшествия погиб железнодорожник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в результате сжигания сухой растительности погибли два человека. Трагедии произошли в Бориспольском и Фастовском районах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!