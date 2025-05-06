В Киеве произошел пожар на Радиорынке: столб дыма был виден в нескольких районах города. Фото и видео

В Соломенском районе Киева во вторник, 6 мая, произошел пожар на Караваевых дачах. Дым от возгорания на известном городском Радиорынке был виден в нескольких районах города.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"Горит один из павильонов Радиорынка на Караваевых дачах", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть, что над местом пожара поднялся густой черный столб дыма. Кроме того, можно рассмотреть, что огнем охватило значительную площадь горящего павильона. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади 100 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 14 человек, из них двое - дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!