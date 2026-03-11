В Киеве произошел пожар на паркинге ЖК: дым валил из-под земли. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева произошел пожар в подземном паркинге жилого комплекса на улице Осокорской. В результате чрезвычайного происшествия одна машина сгорела полностью, а другая была повреждена.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины инцидента установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в среду, 11 марта, в 6:33 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе Киева на улице Осокорской.

"Произошло возгорание одного из легковых автомобилей в подземном паркинге многоэтажки. В 7:03 возгорание ликвидировали", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что в результате пожара автомобиль выгорел полностью. Также повреждена рядом припаркованная легковушка марки SEAT. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Добавим, что на опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как дым от возгорания прямо буквально шел из-под земли – через решетки вентиляционных шахт.

Напомним, в Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 26 февраля, постепенно начали восстанавливать работу электротранспорта. Так, на маршруты вышли троллейбусы и трамваи на правом берегу города.

