В Киеве на Оболони взорвалась и загорелась трансформаторная подстанция: огнем также повреждены 5 авто. Фото и видео

В Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Причину возникновения возгорания установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

По словам киевских спасателей, в понедельник, 9 февраля, в 03:54 им поступило сообщение о пожаре на Оболонском проспекте.

"По прибытии было установлено, что горела трансформаторная подстанция, существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные автомобили. В 04:14 пожар был локализован, а в 04:24 – ликвидирован", – уточнили спасатели.

В ГСЧС добавили, что в результате пожара огнем повреждено оборудование подстанции и пять машин, которые были припаркованы рядом. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Отметим, что, по словам местных жителей, ночью в квартирах рядом с местом ЧП начало "прыгать" напряжение, а затем прогремел взрыв в трансформаторе – свет исчез, а оборудование энергетиков охватил пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".

