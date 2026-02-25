В Киеве возобновляют работу троллейбусов и трамваев: все подробности

В Киеве с четверга, 26 февраля, постепенно возобновляют работу электротранспорта. Так, на маршруты выйдут троллейбусы и трамваи на правом берегу города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Что известно

"В связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, "Киевпастранс" начинает частичное возобновление движения электротранспорта", – говорится в сообщении.

Так, в четверг, 26 февраля, возобновляют работу троллейбусные маршруты:

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамвайные маршруты:

№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также возобновляют работу автобусных маршрутов, которые временно не курсировали:

№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В КГГА добавили, что возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега столицы, состоится после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

Для обеспечения перевозок пассажиров на левом берегу временно усилят работу отдельных автобусных маршрутов – туда перенаправят часть высвобожденного подвижного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине проверяют обэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. Во время проверки АО "Винницаоблэнерго" обнаружили нарушения: на некоторых подстанциях персонал не полностью выполнял команды диспетчера. Это приводило к тому, что часть потребителей оставалась со светом вне графика.

