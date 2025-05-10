В Киеве произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Все подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева в субботу, 10 мая, произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели тушат огонь на площади 800 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Спасатели ликвидируют пожар в экосистеме Соломенского района. Возгорание камыша произошло на открытой территории Совских прудов с последующим распространением на общей площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС Киева уточнили, что сообщение о пожаре на проспекте Валерия Лобановского в них поступило в 14:05. На месте происшествия спасатели установили, что произошло возгорание камыша на территории урочища Совки, пожар был ликвидирован в 15:51 на площади 800 кв. м. К счастью, без пострадавших.

Напомним, в Соломенском районе Киева во вторник, 6 мая, произошел пожар на Караваевых дачах. Дым от возгорания на известном городском радиорынке было видно в нескольких районах города. Пожар удалось ликвидировать примерно за полтора часа. Один человек получил травму, его госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади 100 квадратных метров.

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