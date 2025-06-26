В Киеве повысят стоимость карт для оплаты проезда в транспорте: известны цены

В Киеве 1 июля повышается стоимость пластиковых карт для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Это связано с тем, что, в частности, существенно изменились производственные условия производителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Цены на проезд остаются на том же уровне.

"С 1 июля 2025 года меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте. Обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен, а пластиковый ученический – 120 гривен", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, за последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость.

Разница в ценах связана с особенностями производства: синие карты изготавливают большим тиражом, тогда как ученические – индивидуально, с персонификацией каждой карты, что влияет на себестоимость.

В пресс-службе отметили, что карты, которые были приобретены ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые карты.

Добавим, что вместо пластика можно приобрести и цифровую. Она всегда наготове в телефоне и сохраняет в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая(нажмите, чтобы узнать как ее приобрести).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте, как обычно, будет платным. Однако для детей будет действовать 75% скидка на проездные.

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