В Киеве потасовка на Крещатике во время комендантского часа закончилась стрельбой. Подробности и фото

В Киеве на Крещатике во время комендантского часа произошла потасовка между двумя компаниями. В какой-то момент один из мужчин произвел выстрел из пистолета в качестве аргумента своей правоты.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Муниципальной охраны". Чтобы успокоить нарушителей, было применено спецсредство.

"Муниципалы прекратили потасовку на Крещатике. Ночью во время комендантского часа две компании, подогретые алкоголем, решили выяснить отношения с помощью кулаков. Когда "аргументы" закончились, один из оппонентов достал оружие и выстрелил вверх", – рассказали в пресс-службе.

По словам муниципалов, их патруль как раз проходил мимо – чтобы остановить драку, старший охранник после предупреждения применил к нарушителям газовый баллончик.

На место происшествия прибыли полицейские. Выяснилось, что пистолет, из которого был произведен выстрел, сигнально-шумовой, поэтому разрешение на него не нужно. И пыл участников драки поутих, поэтому они "помирились" и не имели претензий друг к другу. После профилактической беседы все разошлись.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 22 апреля, произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавший госпитализирован, полиция расследует покушение на убийство.

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