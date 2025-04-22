В Киеве произошла стрельба, есть раненый. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева во вторник, 22 апреля, произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали, полиция расследует покушение на убийство.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

"Сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило сегодня в 8:50. По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, а правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению. По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые устроили погоню из стрельбы за иностранцем, а затем избили его. По информации следствия, событие произошло из-за невозвращенного долга.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева пациент устроил стрельбу в помещении больницы. Мужчину задержали муниципалы и передали полицейским.

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