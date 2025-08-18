В Киеве попрощались с военным и известным художником Давидом Чичканом. Фото и видео

В столице на Майдане Независимости попрощались с военным и художником-анархистом Давидом Чичканом. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Так, в понедельник, 18 августа, в центре Киева попрощались с военным и художником-анархистом Давидом Чичканом. Церемония прошла на Майдане Независимости с участием нескольких сотен человек.

39-летний Чичкан был членом анархического движения Украины, поэтому на прощании было много активистов и сторонников этой идеологии. Он ушел воевать в 2024 году, был минометчиком на фронте.

Во время церемонии прощания показали картины Героя, которые он написал во время войны.

Давид Чичкан происходит из семьи киевских художников-нонконформистов, сосредотачивался на социально-политической тематике. Работал с графикой, живописью, стрит-артом и перформансом и привлекал к сотрудничеству совершенно разных людей.

8 августа, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении воин получил тяжелые ранения. 9 августа утром его сердце остановилось навсегда.

Добавим, что на Ореховском направлении (Запорожская область) 8 августа во время отражения российского штурма, к сожалению, погибла украинская защитница, минометша Ольга "Ляля" Сердюк. Она служила в 241-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ вместе с Чичканом.

Как сообщал OBOZ.UA, находясь на лечении в городе Днепр, ушел из жизни военный из Броваров Киевской области Сергей Минакерман. Сердце украинского воина остановилось 14 августа.

