Черная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Минакермана. Фото

Находясь на лечении в городе Днепр, ушел из жизни военный из Броваров Киевской области Сергей Минакерман. Сердце украинского воина остановилось 14 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Опять черная весть в громаде... Сержант Сергей Минакерман, главный сержант инженерно-саперной роты, ушел из жизни 14 августа 2025 года, находясь на лечении в городской многопрофильной клинической больнице г. Днепр. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 18 августа в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Вара. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

