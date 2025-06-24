В Киеве патрульные и спасатели помогли двум малышам, которые случайно закрылись в квартире. Фото и подробности

В Киеве патрульные, вместе с неравнодушными гражданами и спасателями, пришли на помощь двум малышам. Они остались одни в закрытой квартире, пока мама вышла на несколько минут в подъезд

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Сейчас малышам ничего не угрожает.

"Помогите, дети закрылись в квартире", – с таким сообщением обратилась на спецлинию 112 взволнованная заявительница. Киевские патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где их ждала растерянная женщина. Она сообщила, что вышла на несколько минут в подъезд, как в это время ее 5-летняя дочь случайно закрылась в квартире с 2-летним братом", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные Сергей Доброскок и Иванна Коломиец, привлекая помощь спасателей и неравнодушных соседей, смогли открыть входную дверь. К счастью, дети не пострадали.

Полицейские также провели с их мамой профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 14 человек, из них двое – детей.

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