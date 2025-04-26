В Киеве ночью загорелась многоэтажка: спасли 14 человек. Фото

В Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 14 человек, из них двое – дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 26 апреля в 02:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по проспекту Леся Курбаса.

"Воспламенение возникло на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже с распространением на балкон и квартиру девятого этажа. Возгорание ликвидировано на площади 13 кв. м в 02:59. Во время тушения пожара на свежий воздух выведено 14 человек, из них 2 детей", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области в результате сжигания сухой растительности погибли два человека. Трагедии произошли в Бориспольском и Фастовском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар на крыше одного из бизнес-центров. Спасатели тушили огонь на площади в 100 квадратных метров.

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