В Киеве парень в форме полиции пел российские песни: хотел хайпа и больше подписчиков. Фото

В Киеве правоохранители установили личность молодого человека, который пел российские песни в форме полицейского. Свои действия нарушитель объяснил желанием увеличить количество подписчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф.

Провокационный контент в соцсетях

По словам правоохранителей, во время мониторинга соцсетей они обнаружили видео, на котором парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

"Сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя – им оказался 20-летний житель столицы. Последний объяснил, что сделал это ради хайпа и с целью увеличить количество подписчиков", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

На нарушителя составили админпротокол по факту незаконного использования лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины (статья 184-3 КУоАП). Нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили несовершеннолетних, которые снимали провокационные видео в полицейской форме. Подростки развлекались, распевая и танцуя под русский рэп.

