В Киеве подростки пели и танцевали под русский рэп: делом занялась полиция. Фото

В Киеве правоохранители установили несовершеннолетних, которые снимали провокационные видео в полицейской форме. Подростки развлекались, распевая и танцуя под русский рэп.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К административной ответственности привлекли родителей детей.

Что известно

"Нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети интернет. На обнародованном видео девушка и парень, одетые в полицейскую форму, развлекались, распевая и танцуя под русский рэп", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители Подольского управления полиции установили несовершеннолетних блогеров – ими оказались двое 15-летних жителей столицы. Подростки объяснили, что видео сняли ради развлечения во время празднования дня рождения своего товарища.

Какая ответственность

Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу. На их родителей составили административные материалы по статье 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, им грозит немалый штраф.

"Столичная полиция очередной раз подчеркивает запрет использования полицейской формы и символики. За совершенное правонарушение непременно будет следовать ответственность согласно действующему законодательству", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители привлекли к ответственности блогеров, которые снимали провокационные видео в форме полиции. Это они делали для хайпа и контента в социальных сетях.

