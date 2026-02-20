В Киеве ограничивали работу одного из выходов станции метро 'Крещатик': что известно

В Киеве в пятницу, 20 февраля, с 8:50 ориентировочно и до 9:30 ограничивали работу одного из вестибюлей станции метро "Крещатик". Изменения связаны с проведением государственных мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали учитывать эти изменения и заблаговременно планировать маршруты.

"С 8:50 ориентировочно до 9:30 на станции метро "Крещатик" ограничат работу вестибюля № 3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в работе связаны с проведением государственных мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни. В то же время вестибюли №№ 1, 2, а также пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" работают в обычном режиме.

Впоследствии в КГГА сообщили о возобновлении работы вестибюля №3.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 31 января, из-за отключения электроэнергии временно останавливали движение поездов метро. Из-за этого около 500 пассажиров оказались в вагонах в тоннелях между станциями, и чтобы вывести их на поверхность, задействовали спасателей.

