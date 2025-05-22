В Киеве обломки вражеского дрона упали на территории школы

Утром четверга, 22 мая, страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью дрона-камикадзе. В городе успешно работали силы ПВО, "Шахед" был сбит в Дарницком районе.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Жителей столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", – говорится в сообщении.

Напомним, в Нацгвардии подтвердили, что в результате российского ракетного удара по стрельбищу на Сумщине погибли шестеро военных, десять получили ранения. Начато служебное расследование: командира воинской части отстранили, необходимая информация передана правоохранительным органам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. Обломки одного из них упали на жилой дом в Бориспольском районе.

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