В Киеве ночью произошел масштабный пожар в складском помещении. Подробности, фото и видео

В Киеве на улице Волынской произошел масштабный пожар в одноэтажном складском здании. Спасатели тушили огонь на площади 600 квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 13 января в 3:24 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Волынской.

"По прибытию на место было установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании, существовала угроза распространения огня на рядом расположенные здания. Возгорание было локализовано в 4:19 на площади 600 кв. м, а ликвидировано в 5:17", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что тушение пожара осложнялось отсутствием на территории противопожарного водоснабжения. Именно поэтому спасателям пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии, для бесперебойной подачи воды на тушение. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Чрезвычайные происшествия

В Шевченковском районе Киева в четверг, 20 ноября, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате этого возник пожар, а осколками выбитого стеклопакета повредило припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в субботу, 20 декабря, произошел масштабный пожар в кафе. По словам местных жителей, возгоранию якобы предшествовал взрыв генератора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!