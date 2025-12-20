В Киеве в результате масштабного пожара полностью выгорело кафе: подозревают взрыв генератора. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в субботу, 20 декабря, произошел масштабный пожар в кафе. По словам местных жителей, возгоранию якобы предшествовал взрыв генератора.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Что известно

"На Ахматовойсильное возгорание в кафе. Перед этим люди слышали взрыв", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия, в частности, над местом возгорания поднялся большой столб дыма. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

В соцсетях также уточнили, что несмотря на оперативную работу пожарных ГСЧС – заведение сгорело почти дотла за считанные минуты.

Чрезвычайные происшествия

В Шевченковском районе Киева в четверг, 20 ноября, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате этого возник пожар, а осколками выбитого стеклопакета повредило припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Троещине поздно вечером в воскресенье, 16 ноября, загорелась припаркованная машина. В районе был слышен взрыв, вероятно, связанный с этим ЧП.

