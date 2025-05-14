В Киеве ночью на улицах можно было увидеть 'президентский' самолет Ту-134А-3 'Украина'. Фото

В Киеве провели уникальную операцию по транспортировке легендарного самолета Ту-134А-3 "Украина" по улицам ночного города. Это воздушное судно когда-то возило президентов, а теперь временно будет стоять на ВДНХ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. Увидеть его и побывать внутри может любой желающий.

"Эта ночь в Музее авиации выдалась особенной. Наш музей провел уникальную операцию – транспортировку легендарного самолета Ту-134А-3 "Украина" по улицам ночного Киева", – говорится в сообщении.

Как отметили в музее, построенный в Харькове, этот самолет видел немало – возил президентов, садился в крупнейших аэропортах мира, а с 2012 года стал одним из украшений нашей музейной коллекции. Теперь воздушное судно будет участвовать в "Фестивале карьеры", который будет проходить на ВДНХ с 22 по 25 мая. Там он станет главным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ).

Гостей фестиваля ждет уникальная возможность побывать на борту самолета и узнать его историю.

"Теперь он ненадолго покидает свой дом, чтобы еще раз напомнить украинцам, что специальности, связанные с самолетостроением и авиацией, были и будут одними из самых элитных профессий в Украине и мире!" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания планирует возобновить авиасообщение с Украиной сразу после достижения устойчивого прекращения огня. Для этого уже работают британские специалисты на местах, готовя инфраструктуру и логистику, что станет важным шагом к экономическому и гуманитарному возрождению страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!