Одна из стран Европы уже работает над восстановлением авиасообщения с Украиной: что известно

Великобритания планирует возобновить авиасообщение с Украиной сразу после достижения устойчивого прекращения огня. Для этого уже работают британские специалисты на местах, готовя инфраструктуру и логистику, что станет важным шагом к экономическому и гуманитарному возрождению страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, одним из приоритетных направлений британской политики в отношении Украины является восстановление авиасообщения, как символ нормализации жизни, так и важный инструмент для экономического роста, инвестиций и гуманитарной связи.

Стармер во время визита в Киев официально заявил о начале работы над восстановлением воздушного сообщения с Украиной. Его выступление стало частью совместной пресс-конференции с лидерами стран-партнеров в рамках празднования 80-летия Дня Победы, где обсуждались вопросы безопасности, мира и будущего развития Украины.

"Мы уже имеем британских экспертов, которые работают на местах, чтобы подготовить инфраструктуру к моменту, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня. Это позволит оперативно восстановить авиасообщение и дать сигнал международному бизнесу, что Украина открыта для инвестиций", - подчеркнул Стармер.

После полномасштабного вторжения России в Украину воздушное пространство страны было полностью закрыто для гражданской авиации. Несмотря на это, авиационная отрасль не потеряла потенциала - в частности, аэропорты "Борисполь" и "Львов" сохраняют базовую инфраструктуру, что позволяет рассматривать их как первоочередные объекты для запуска полетов.

Ryanair, один из ведущих лоукостеров Европы, еще в прошлом году подал пятилетний план по возвращению в Украину. В марте 2025 года руководство аэропорта "Львов" подтвердило готовность работать с несколькими международными авиакомпаниями - Wizzair, Air Baltic, Sky Up, Lufthansa, "Турецкими авиалиниями" и другими. Предварительные аудиты и логистические оценки уже пройдены, осталось дождаться политического решения об открытии неба.

По словам премьер-министра, в условиях войны, которая вызвала миллионы вынужденных переселенцев и разрушение ключевой инфраструктуры, авиационное восстановление будет иметь многомерное значение. "Это станет символом нового этапа для Украины - этапа уверенности, восстановления и открытости миру", - подчеркнул Кир Стармер.

Наряду с экономическими вопросами, Британия занимает четкую политическую позицию. Она призывает к полному, безусловному прекращению огня, без всяких манипуляций и "дымовых завес" со стороны России. В сотрудничестве с США и европейскими партнерами создана "Коалиция желающих", координирующая долговременную поддержку Украины не только в военной, но и в гражданской сфере - включая авиацию, энергетику и логистику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила полеты. Самолеты авиаперевозчика будут летать из аэропорта Кишинева, где они базируются из-за начатой Россией полномасштабной войны в Украине, в Лиссабон и Париж.

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