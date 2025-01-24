В Киеве начали проверку пассажирских перевозчиков: уже выписали штрафов более чем на 1,6 млн грн

В Киеве с понедельника, 20 января, начали проводить усиленные мероприятия по проверке пассажирских перевозчиков. В ходе этих мероприятий инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко. Также уделяется внимание вопросу бесплатного проезда для защитников Украины.

"В координации с Укртрансбезопасностью с понедельника в Киеве проводятся усиленные мероприятия по проверке пассажирских перевозчиков. Проверки на дороге продолжаются в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока: возле автостанций, конечных станций метро и т.д.", – сообщил чиновник.

Он добавил, что за четыре дня было проверено 430 пассажирских перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн.

Среди нарушений: отсутствие разрешительных документов у водителей транспорта, которые перевозят людей без гарантий безопасности. Кроме того, это и несоблюдение режима труда и отдыха, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения.

"Особое внимание – вопрос бесплатного проезда для защитников. Меня глубоко беспокоят сообщения о случаях отказа нашим воинам в праве на бесплатный проезд. Такие инциденты поступают из разных районов столицы, и это совершенно неприемлемо", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, останавливая общественный транспорт во время воздушной тревоги власти столицы руководствуются исключительно рекомендациями военных. Потому что люди, которые в тот момент там находятся, тоже мишенью для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!