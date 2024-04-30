В Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа". Подробности и фото

В Киеве во вторник, 30 апреля, начался демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа". Работы могут продолжаться несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

"Городские коммунальные службы приступают к демонтажу композиции в честь Переяславского совета под аркой "Свободы украинского народа". Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из 20 элементов, весящих около 6 000 – 7 000 тонн", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе отметили, что предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

Напомним, весной 2022 года Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Ее переименовали в Арку Свободы украинского народа. Уже в 2024 году Минкульт своим приказом лишил Арку "Дружбы народов " статуса памятника истории. Соответственно теперь этот монумент может быть полностью демонтирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не будут демонтировать одну из визиток города – арку "Свободы украинского народа", расположенную в центре столицы. Ее смысл переосмыслен, а пространство у него получит новую концепцию.

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